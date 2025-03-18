На Харківщині чоловік бив дружину на очах чотиримісячної доньки — як його покарали

На Харківщині чоловік бив жінку перед дочкою — що йому загрожує
У Харківській області чоловік вчиняв домашнє насильство над жінкою на очах чотиримісячної доньки. Зокрема, він бив її та ображав.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram у вівторок, 18 березня.
Деталі справи
Відомо, що 26-річна жінка неодноразово зверталася до правоохоронців із заявами про протиправні дії свого співмешканця.
"31-річний мешканець Берестинського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав її, погрожував, використовував нецензурну лексику та застосовував фізичну силу. В момент чергового інциденту в будинку також перебувала їхня чотиримісячна донька", — йдеться у повідомленні.
Як покарали чоловіка
Слідчі оголосили кривднику підозру в домашньому насильстві, враховуючи систематичний характер правопорушень.
Нагадаємо, у Києві судили жінку, яка на очах у дітей принижувала та била свого чоловіка.
Також суд у Харкові ухвалив вирок місцевому мешканцю, який у листопаді 2024 року розпилив сльозогінний газ у бік поліцейського.
Читайте Новини.LIVE!