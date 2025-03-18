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На Харківщині чоловік бив жінку перед дочкою — що йому загрожує

18 березня 2025 16:44
Аркадій Пастула - Редактор
На Харківщині чоловік бив дружину на очах чотиримісячної доньки — як його покарали
Чоловік з побитими руками. Фото ілюстративне: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

У Харківській області чоловік вчиняв домашнє насильство над жінкою на очах чотиримісячної доньки. Зокрема, він бив її та ображав.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram у вівторок, 18 березня.

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Деталі справи

Відомо, що 26-річна жінка неодноразово зверталася до правоохоронців із заявами про протиправні дії свого співмешканця.

"31-річний мешканець Берестинського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав її, погрожував, використовував нецензурну лексику та застосовував фізичну силу. В момент чергового інциденту в будинку також перебувала їхня чотиримісячна донька", — йдеться у повідомленні.

Як покарали чоловіка

Слідчі оголосили кривднику підозру в домашньому насильстві, враховуючи систематичний характер правопорушень.

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Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві судили жінку, яка на очах у дітей принижувала та била свого чоловіка.

Також суд у Харкові ухвалив вирок місцевому мешканцю, який у листопаді 2024 року розпилив сльозогінний газ у бік поліцейського.

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