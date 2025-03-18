На Харьковщине мужчина бил жену на глазах четырехмесячной дочери — как его наказали

Мужчина с избитыми руками. Фото иллюстративное: Pexels

В Харьковской области мужчина совершал домашнее насилие над женой на глазах четырехмесячной дочери. В частности, он бил ее и оскорблял.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram во вторник, 18 марта.

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Детали дела

Известно, что 26-летняя женщина неоднократно обращалась к правоохранителям с заявлениями о противоправных действиях своего сожителя.

"31-летний житель Берестинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял ее, угрожал, использовал нецензурную лексику и применял физическую силу. В момент очередного инцидента в доме также находилась их четырехмесячная дочь", — говорится в сообщении.

Как наказали мужчину

Следователи объявили обидчику подозрение в домашнем насилии, учитывая систематический характер правонарушений.

Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве судили женщину, которая на глазах у детей унижала и била своего мужа.

Также суд в Харькове вынес приговор местному жителю, который в ноябре 2024 года распылил слезоточивый газ в сторону полицейского.