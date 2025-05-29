СБУ затримала інформатора ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на північ Харківщини

Спецслужби затримали інформатора РФ. Фоот: СБУ

У Богодухівському районі Харківської області спецслужби затримали чоловіка, який допомагав російським диверсійно-розвідувальним групам(ДРГ). Він отримав завдання знайти дороги в "обхід" оборонних позицій українських військових.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у четвер, 29 травня.

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У СБУ зазначили, що 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі готував прорив російських ДРГ на північ Харківщини. Він під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону.

"Зловмисник розвідував маршрути для російських ДРГ, які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Зокрема, завданням агента було знайти і запропонувати дороги в "обхід" оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби", — йдеться у повідомленні.

Силовики додають, що зібрані координати чоловік позначав на Google-картах, а потім відповідні скриншоти надсилав спецслужбам РФ.

"Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомб рф на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області. Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання", — додали в СБУ.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру, він перебуває під вартою без права внесення застави. За домомогу росіянам йому загрожує до 8 років в'язниці.

Раніше у Кіровоградській області в військовій частині Служба безпеки України затримала російського "крота", який коригував обстріли.

Також ми писали, що на Сумщині чоловік передавав інформацію про ЗСУ та військову техніку російським окупантам.