СБУ задержала информатора ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ на север Харьковщины

Спецслужбы задержали информатора РФ. Фоот: СБУ

В Богодуховском районе Харьковской области спецслужбы задержали мужчину, который помогал российским диверсионно-разведывательным группам (ДРГ). Он получил задание найти дороги в "обход" оборонительных позиций украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в четверг, 29 мая.

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В СБУ отметили, что 45-летний работник одного из комбинатов в Богодуховском районе готовил прорыв российских ДРГ на север Харьковщины. Он под видом рабочих поездок объезжал прифронтовые территории возле северной границы, где снимал локации украинских войск на камеру своего телефона.

"Злоумышленник разведывал маршруты для российских ДРГ, которые пытаются осуществить прорыв вглубь территории региона. В частности, задачей агента было найти и предложить дороги в "обход" оборонительных позиций ВСУ и Госпогранслужбы", — говорится в сообщении.

Силовики добавляют, что собранные координаты мужчина обозначал на Google-картах, а затем соответствующие скриншоты отправлял спецслужбам РФ.

"Еще одной его задачей было наведение управляемых авиабомб рф на позиции Сил обороны и объекты критической инфраструктуры в приграничных районах области. Сотрудники СБУ разоблачили информатора еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали по месту жительства", — добавили в СБУ.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении, он находится под стражей без права внесения залога. За помощь россиянам ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее в Кировоградской области в воинской части Служба безопасности Украины задержала российского "крота", который корректировал обстрелы.

Также мы писали, что на Сумщине мужчина передавал информацию о ВСУ и военной технике российским оккупантам.