На Харківщині чоловік кинув гранату під машину свого односельця: є поранені

Чоловік кинув гранату під авто. Фото: поліція Харківської області

У Харківській області стався напад на людей, внаслідок якого троє людей отримали осколкові поранення. Інцидент стався в Вільхуватській громаді, де місцевий житель кинув гранату РГД під автомобіль, де були люди.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Зловмисник, 45-річний чоловік, не зупинився на цьому та закинув ще одну гранату у домоволодіння інших мешканців громади. Завдяки тому, що боєприпас не розірвався, ніхто із господарів будинку не постраждав.

Слідчі органи з'ясували, що нападник мав конфлікт із жертвами, проте точні подробиці того, що відбувається, поки що невідомі. Жертви були госпіталізовані, їхній стан перебуває під контролем лікарів.

Поліція оперативно затримала зловмисника та відвезла його до відділення для допиту та подальшого порушення кримінальної справи. Наразі слідчі працюють над з'ясуванням мотивів злочину та намагаються відновити хронологію подій.

Цей випадок є наочним прикладом того, якою загрозою можуть стати неадекватні люди, які мають зброю. Правоохоронним органам важливо назавжди позбавити їхньої можливості завдавати шкоди іншим людям, а також встановити причини та мотиви їх дій.

Нагадаємо, що в Києві затримали чоловіка, який через ревнощі намагався вбити свою 33-річну знайому та її 37-річного товариша. Фігурант кинув гранату у людей.

Так, 15 квітня до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Милославській стався вибух. В результаті було травмовано двох людей.