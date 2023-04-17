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В Харьковской области мужчина бросил гранату под машину своего односельчанина: есть раненые

17 апреля 2023 13:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харьковской области мужчина бросил гранату под машину своего односельчанина: есть раненые
Мужчина бросил гранату под авто. Фото: полиция Харьковской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харьковской области произошло нападение на людей, в результате которого три человека получили осколочные ранения. Инцидент произошел в Ольховатской громаде, где местный житель бросил гранату РГД под автомобиль, где находились люди.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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 Злоумышленник, 45-летний мужчина, не остановился на этом и забросил еще одну гранату в домовладение других жителей громады. Благодаря тому, что боеприпас не разорвался, никто из хозяев дома не пострадал.

Следственные органы выяснили, что нападавший имел конфликт с жертвами, однако точные подробности происходящего пока неизвестны. Жертвы были госпитализированы, их состояние находится под контролем врачей.

Полиция оперативно задержала злоумышленника и отвезла его в отделение для допроса и последующего возбуждения уголовного дела. В настоящее время следователи работают над выяснением мотивов преступления и пытаются восстановить хронологию событий.

Этот случай является наглядным примером того, какой угрозой могут стать неадекватные люди, обладающие оружием. Правоохранительным органам важно навсегда лишить их возможности наносить вред другим людям, а также установить причины и мотивы их действий.

Напомним, что в Киеве задержали мужчину, который из-за ревности пытался убить свою 33-летнюю знакомую и ее 37-летнего товарища. Фигурант бросил гранату в людей.

Так, 15 апреля в столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Милославской произошел взрыв. В результате были травмированы два человека.

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