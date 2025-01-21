У Харкові судили чоловіка, який увірвався в двір знайомої та все побив

Засідання суду. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Харківській області п'яний чоловік незаконно проник на подвір'я жінки та все там потрощив. Суд призначив йому штраф.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Як відомо, 22 грудня 2024 року чоловік у стані алкогольного сп'яніння прийшов до будинку своєї знайомої у місті Лозова Харківської області. Там йому ніхто не відкрив і він силою почав ламати ворота, паркан та поштову скриньку.

Після цього він зайшов на подвір'я та хотів іти до вхідних дверей будинку, але його помітив чоловік, який там проживав. Він затримав порушника та викликав поліцію.

Рішення суду

Жовтневий районний суд Харкова визнав нападника винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, у Львові чоловік двічі крав телефони. Суд призначив йому тюремний термін.

А на Прикарпатті судили жінку, яка писала у Viber про рейди ТЦК. Їй призначили покарання у вигляді штрафу.