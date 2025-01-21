Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині чоловік незаконно проник на подвір'я — рішення суду arrow

На Харківщині чоловік незаконно проник на подвір'я — рішення суду

21 січня 2025 11:12
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові судили чоловіка, який увірвався в двір знайомої та все побив
Засідання суду. Ілюстративне фото: Depositphotos
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області п'яний чоловік незаконно проник на подвір'я жінки та все там потрощив. Суд призначив йому штраф.

Про це йдеться у вироку суду

Читайте також:

Деталі справи

Як відомо, 22 грудня 2024 року чоловік у стані алкогольного сп'яніння прийшов до будинку своєї знайомої у місті Лозова Харківської області. Там йому ніхто не відкрив і він силою почав ламати ворота, паркан та поштову скриньку. 

Після цього він зайшов на подвір'я та хотів іти до вхідних дверей будинку, але його помітив чоловік, який там проживав. Він затримав порушника та викликав поліцію.

Рішення суду

Жовтневий районний суд Харкова визнав нападника винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, у Львові чоловік двічі крав телефони. Суд призначив йому тюремний термін. 

А на Прикарпатті судили жінку, яка писала у Viber про рейди ТЦК. Їй призначили покарання у вигляді штрафу.

бійка суд поліція Харківська область судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:58 Заборона на будівництво — в Одесі ДАБК звернувся до прокуратури

11:57 На бізнес чекають штрафи у 50% середньої зарплати — деталі

Термінова новина

11:53 Президент Польщі прибув до Ukraine House Davos

11:43 У Туреччині спалахнув популярний готель на гірськолижному курорті

11:35 Криптоспільнота розчарована промовою Дональда Трампа — причина

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:33 Дві смертельні пожежі сталося на Одещині

11:29 Сили оборони атакували нафтобазу та авіаційний завод РФ — деталі

11:21 Гармаш знайшов нову команду — її статус усіх здивує

11:21 Залужний натякнув на напружені стосунки з Офісом Президента

11:14 Аліменти для дорослої людини — коли колишні повинні платити

11:58 Заборона на будівництво — в Одесі ДАБК звернувся до прокуратури

11:57 На бізнес чекають штрафи у 50% середньої зарплати — деталі

Термінова новина

11:53 Президент Польщі прибув до Ukraine House Davos

11:43 У Туреччині спалахнув популярний готель на гірськолижному курорті

11:35 Криптоспільнота розчарована промовою Дональда Трампа — причина

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:33 Дві смертельні пожежі сталося на Одещині

11:29 Сили оборони атакували нафтобазу та авіаційний завод РФ — деталі

11:21 Гармаш знайшов нову команду — її статус усіх здивує

11:21 Залужний натякнув на напружені стосунки з Офісом Президента

11:14 Аліменти для дорослої людини — коли колишні повинні платити

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025