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На Харьковщине мужчина незаконно проник во двор — решение суда

21 января 2025 11:12
Виктория Козырь - редактор
В Харькове судили мужчину, который ворвался во двор знакомой и все побил
Заседание суда. Иллюстративное фото: Depositphotos
Виктория Козырь - редактор

В Харьковской области пьяный мужчина незаконно проник во двор'я женщины и все там разбил. Суд назначил ему штраф.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Как известно, 22 декабря 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом своей знакомой в городе Лозовая Харьковской области. Там ему никто не открыл и он силой начал ломать ворота, забор и почтовый ящик.

После этого он зашел во двор и хотел идти к входной двери дома, но его заметил мужчина, который там проживал. Он задержал нарушителя и вызвал полицию.

Решение суда

Октябрьский районный суд Харькова признал нападающего виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Напомним, во Львове мужчина дважды воровал телефоны. Суд назначил ему тюремный срок.

А на Прикарпатье судили женщину, которая писала в Viber о рейдах ТЦК. Ей назначили наказание в виде штрафа.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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