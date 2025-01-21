В Харькове судили мужчину, который ворвался во двор знакомой и все побил

На Харьковщине мужчина незаконно проник во двор — решение суда
В Харьковской области пьяный мужчина незаконно проник во двор'я женщины и все там разбил. Суд назначил ему штраф.
Об этом говорится в приговоре суда.
Детали дела
Как известно, 22 декабря 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом своей знакомой в городе Лозовая Харьковской области. Там ему никто не открыл и он силой начал ломать ворота, забор и почтовый ящик.
После этого он зашел во двор и хотел идти к входной двери дома, но его заметил мужчина, который там проживал. Он задержал нарушителя и вызвал полицию.
Решение суда
Октябрьский районный суд Харькова признал нападающего виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.
Напомним, во Львове мужчина дважды воровал телефоны. Суд назначил ему тюремный срок.
А на Прикарпатье судили женщину, которая писала в Viber о рейдах ТЦК. Ей назначили наказание в виде штрафа.
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