На Харківщині чоловік облив компанію підлітків бензином та підпалив (відео)

Чоловік підпалює бензин. Скриншот з відео

У селі Станичному Красноградського району чоловік, будучи у нетверезому стані, облив бензином та підпалив групу неповнолітніх. За інформацією поліції, нападника вже затримали.

Про це повідомляє начальник слідчого управління облуправління поліції Сергій Болвінов.

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Подробиці інциденту

За даними правоохоронців, нападник є місцевим безробітним і, за словами начальника слідчого управління облуправління поліції Сергія Болвінова, перебував у нетверезому стані.

Четверо дівчат та хлопець, які знаходилися за столиком, стали жертвами цього шокуючого нападу. Невідомою залишається причина, з якої чоловік вирішив напасти на цю невинну компанію. Відразу після побиття він вилив бензин та підпалив їх, залишивши групу підлітків у вогні.

"Відео з камер спостереження шокує — дорослий чоловік чіпляється до компанії підлітків в магазині, а потім виливає на них горючу рідину та підпалює. На щастя діти встигли втекти", — пише Сергій Болвінов.

Наймолодшій потерпілій всього одинадцять років, тоді як найстаршому сімнадцять. Вогненна трагедія спричинила серйозні травми цій беззахисній групі молодих людей.

Правоохоронці кваліфікували дії нападника, як замах на умисне вбивство двох або більше осіб, в тому числі малолітніх дітей, способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

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