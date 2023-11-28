В Харьковской области мужчина облил компанию подростков бензином и поджег (видео)

Канистра с бензином. Иллюстрированное фото: pixabay.com

В селе Станичном Красноградского района мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, облил бензином и поджег группу несовершеннолетних. По информации полиции, нападавшего уже задержали.

Об этом сообщает начальник следственного управления облуправления полиции Сергей Болвинов.

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Подробности инцидента

По данным правоохранителей, нападающий является местным безработным и, по словам начальника следственного управления облуправления полиции Сергея Болвинова, находился в нетрезвом состоянии.

Четверо находившихся за столиком девушек и парень стали жертвами этого шокирующего нападения. Неизвестной остается причина, по которой мужчина решил напасть на эту безобидную компанию. Сразу после избиения он вылил бензин и поджег их, оставив группу подростков в огне.

"Видео с камер наблюдения шокирует — взрослый мужчина цепляется к компании подростков в магазине, а затем выливает на них горючую жидкость и поджигает. К счастью, дети успели убежать", — пишет Сергей Болвинов.

Самой младшей потерпевшей всего одиннадцать лет, а старшему семнадцать. Огненная трагедия нанесла серьезные травмы этой беззащитной группе молодых людей.

Правоохранители квалифицировали действия нападающего как покушение на умышленное убийство двух или более лиц, в том числе малолетних детей, способом, опасным для жизни многих лиц.

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