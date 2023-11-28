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В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег подростков

28 ноября 2023 20:41
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области мужчина облил компанию подростков бензином и поджег (видео)
Канистра с бензином. Иллюстрированное фото: pixabay.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В селе Станичном Красноградского района мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, облил бензином и поджег группу несовершеннолетних. По информации полиции, нападавшего уже задержали.

Об этом сообщает начальник следственного управления облуправления полиции Сергей Болвинов.

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Подробности инцидента

По данным правоохранителей, нападающий является местным безработным и, по словам начальника следственного управления облуправления полиции Сергея Болвинова, находился в нетрезвом состоянии.

Четверо находившихся за столиком девушек и парень стали жертвами этого шокирующего нападения. Неизвестной остается причина, по которой мужчина решил напасть на эту безобидную компанию. Сразу после избиения он вылил бензин и поджег их, оставив группу подростков в огне.

"Видео с камер наблюдения шокирует — взрослый мужчина цепляется к компании подростков в магазине, а затем выливает на них горючую жидкость и поджигает. К счастью, дети успели убежать", — пишет Сергей Болвинов.

Самой младшей потерпевшей всего одиннадцать лет, а старшему семнадцать. Огненная трагедия нанесла серьезные травмы этой беззащитной группе молодых людей.

Правоохранители квалифицировали действия нападающего как покушение на умышленное убийство двух или более лиц, в том числе малолетних детей, способом, опасным для жизни многих лиц.

Напомним, что во Франции арестовали группу подростков , жестоко убивших учителя литературы.

Также мы писали о том, что в Польше группа вооруженных футбольных фанатов совершила нападение на двух граждан Украины . Они избили мужчин и разграбили их.

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