В Харьковской области мужчина облил компанию подростков бензином и поджег (видео)

В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег подростков
В селе Станичном Красноградского района мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, облил бензином и поджег группу несовершеннолетних. По информации полиции, нападавшего уже задержали.
Об этом сообщает начальник следственного управления облуправления полиции Сергей Болвинов.
Подробности инцидента
По данным правоохранителей, нападающий является местным безработным и, по словам начальника следственного управления облуправления полиции Сергея Болвинова, находился в нетрезвом состоянии.
Четверо находившихся за столиком девушек и парень стали жертвами этого шокирующего нападения. Неизвестной остается причина, по которой мужчина решил напасть на эту безобидную компанию. Сразу после избиения он вылил бензин и поджег их, оставив группу подростков в огне.
"Видео с камер наблюдения шокирует — взрослый мужчина цепляется к компании подростков в магазине, а затем выливает на них горючую жидкость и поджигает. К счастью, дети успели убежать", — пишет Сергей Болвинов.
Самой младшей потерпевшей всего одиннадцать лет, а старшему семнадцать. Огненная трагедия нанесла серьезные травмы этой беззащитной группе молодых людей.
Правоохранители квалифицировали действия нападающего как покушение на умышленное убийство двух или более лиц, в том числе малолетних детей, способом, опасным для жизни многих лиц.
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