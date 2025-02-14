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На Харківщини чоловік палив авто ЗСУ — як його покарав суд

14 лютого 2025 13:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові 22-річного чоловіка засудили за підпали автомобілів військових за гроші
Наслідки підпалу авто ЗСУ. Фото ілюстративне: Нацполіція
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Харківщині 22-річний чоловік підпалював автомобілі військових за гроші. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у Facebook.

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Деталі справи

Фігурант шукав легкий заробіток у Telegram. Він прийняв пропозицію невстановленої особи підпалювати автомобілі українських воїнів в обмін на гроші.

"В липні 2024 року 22-річний юнак приготував пляшки із легкозаймистою сумішшю, підшукав на вулиці м. Харкова три авто, сфотографував їх і надіслав куратору, який погодив їх спалити. За кожну спалену автівку палію обіцяли тисячу доларів", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника під час підпалів автомобілів.

Що вирішив суд

Суд визнав фігуранта винним за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Чоловіка засудили до шести років шести місяців позбавлення волі.

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Допис Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові чоловік, якого зупинила поліція, представився співробітником СБУ. Суд оштрафував його за цей вчинок.

Також у Харкові суд визнав винним 35-річного мешканця села Кочеток в ухиленні від мобілізації.

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