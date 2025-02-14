В Харькове 22-летнего мужчину судили за поджоги автомобилей военных за деньги

На Харьковщине мужчина поджигал авто ВСУ — как его наказал суд
На Харьковщине 22-летний мужчина поджигал автомобили военных за деньги. В результате этого состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона в Facebook.
Детали дела
Фигурант искал легкий заработок в Telegram. Он принял предложение неустановленного лица поджигать автомобили украинских воинов в обмен на деньги.
"В июле 2024 года 22-летний юноша приготовил бутылки с легковоспламеняющейся смесью, подыскал на улице г. Харькова три авто, сфотографировал их и прислал куратору, который согласился их сжечь. За каждую сожженную машину поджигателю обещали тысячу долларов", — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленника во время поджогов автомобилей.
Что решил суд
Суд признал фигуранта виновным по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенное путем поджога и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.
Мужчину приговорили к шести годам шести месяцам лишения свободы.
Напомним, во Львове мужчина, которого остановила полиция, представился сотрудником СБУ. Суд оштрафовал его за этот поступок.
Также в Харькове суд признал виновным 35-летнего жителя села Кочеток в уклонении от мобилизации.
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