В Харькове 22-летнего мужчину судили за поджоги автомобилей военных за деньги

Последствия поджога авто ВСУ. Фото иллюстративное: Нацполиция

На Харьковщине 22-летний мужчина поджигал автомобили военных за деньги. В результате этого состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона в Facebook.

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Детали дела

Фигурант искал легкий заработок в Telegram. Он принял предложение неустановленного лица поджигать автомобили украинских воинов в обмен на деньги.

"В июле 2024 года 22-летний юноша приготовил бутылки с легковоспламеняющейся смесью, подыскал на улице г. Харькова три авто, сфотографировал их и прислал куратору, который согласился их сжечь. За каждую сожженную машину поджигателю обещали тысячу долларов", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника во время поджогов автомобилей.

Что решил суд

Суд признал фигуранта виновным по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенное путем поджога и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Мужчину приговорили к шести годам шести месяцам лишения свободы.

Пост Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. Фото: скриншот

Напомним, во Львове мужчина, которого остановила полиция, представился сотрудником СБУ. Суд оштрафовал его за этот поступок.

Также в Харькове суд признал виновным 35-летнего жителя села Кочеток в уклонении от мобилизации.