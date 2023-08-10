На Харківщині чоловік під час окупації організував трансляції російської пропаганди
На Харківщині продовжують викривати колаборантів. Так, у Куп‘янському районі місцевий житель влашувався на роботу до окупантів і забезпечував транслювання російської пропаганди.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Що відомо про колаборанта-пропагандиста у Куп‘янську
Під час окупації Куп‘янська Харківської області 37-річний місцевий мешканець добровільно обійняв посаду "в.о. головного спеціаліста відділу цифрових комунікацій Управління зв'язку та масових комунікацій Тимчасової громадянської адміністрації".
"Колаборант організовував роботу провайдерів для того, щоб на Куп’янщині було російське телемовлення та інтернет. Також він займався збором необхідних документів у постачальників послуг Інтернет з метою подальшого їх переоформлення у відповідності до російського законодавства", — йдеться у повідомленні прокуратури.
Наразі вирішують питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.
Нагадаємо, СБУ затримала місцеву жительку у Бахмуті, яка "зливала" позиції ЗСУ.
Також у Херсоні затримали чоловіка, який під час окупації працював на загарбників.