На Харківщині чоловік під час окупації організував трансляції російської пропаганди

Російські окупанти. Ілюстративне фото: google.com

На Харківщині продовжують викривати колаборантів. Так, у Куп‘янському районі місцевий житель влашувався на роботу до окупантів і забезпечував транслювання російської пропаганди.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Під час окупації Куп‘янська Харківської області 37-річний місцевий мешканець добровільно обійняв посаду "в.о. головного спеціаліста відділу цифрових комунікацій Управління зв'язку та масових комунікацій Тимчасової громадянської адміністрації".

Підозрюваний у зраді. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Колаборант організовував роботу провайдерів для того, щоб на Куп’янщині було російське телемовлення та інтернет. Також він займався збором необхідних документів у постачальників послуг Інтернет з метою подальшого їх переоформлення у відповідності до російського законодавства", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі вирішують питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Скриншот повідомлення прокуратури

Нагадаємо, СБУ затримала місцеву жительку у Бахмуті, яка "зливала" позиції ЗСУ.

Також у Херсоні затримали чоловіка, який під час окупації працював на загарбників.