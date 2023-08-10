В Харьковской области мужчина во время оккупации организовал трансляции российской пропаганды
В Харьковской области продолжают разоблачать коллаборантов. Так, в Купянском районе местный житель устроился на работу к оккупантам и обеспечивал транслирование российской пропаганды.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Что известно о коллаборанте-пропагандисте в Купянске
Во время оккупации Купянска Харьковской области 37-летний местный житель добровольно вступил в должность "и.о. главного специалиста отдела цифровых коммуникаций Управления связи и массовых коммуникаций Временной гражданской администрации".
"Колаборант организовывал работу провайдеров для того, чтобы на Купянщине было российское телевещание и интернет. Также он занимался сбором необходимых документов у поставщиков услуг Интернета с целью дальнейшего их переоформления в соответствии с российским законодательством", — говорится в сообщении прокуратуры.
Пока решают вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
Напомним, СБУ задержала местную жительницу Бахмута, которая "сливала" позиции ВСУ.
Также в Херсоне задержали мужчину, который во время оккупации работал на захватчиков.