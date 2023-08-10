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В Харьковской области мужчина во время оккупации организовал трансляции российской пропаганды

10 августа 2023 12:16
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Харьковской области мужчина во время оккупации организовал трансляции российской пропаганды
Российские оккупанты. Иллюстративное фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Харьковской области продолжают разоблачать коллаборантов. Так, в Купянском районе местный житель устроился на работу к оккупантам и обеспечивал транслирование российской пропаганды.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Во время оккупации Купянска Харьковской области 37-летний местный житель добровольно вступил в должность "и.о. главного специалиста отдела цифровых коммуникаций Управления связи и массовых коммуникаций Временной гражданской администрации".

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Подозреваемый в измене. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Колаборант организовывал работу провайдеров для того, чтобы на Купянщине было российское телевещание и интернет. Также он занимался сбором необходимых документов у поставщиков услуг Интернета с целью дальнейшего их переоформления в соответствии с российским законодательством", — говорится в сообщении прокуратуры.

Пока решают вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

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Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, СБУ задержала местную жительницу Бахмута, которая "сливала" позиции ВСУ.

Также в Херсоне задержали мужчину, который во время оккупации работал на захватчиков.

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