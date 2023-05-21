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На Харківщині чоловік підірвався на міні

21 травня 2023 21:13
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На Харківщині чоловік підірвався на міні
Рятувальники перевіряють територію на наявність мін. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

  У неділю, 21 травня, у Харківській області чоловік підірвався на міні. Внаслідок вибуху 61-річний чоловік залишився без правої ступні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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Що відомо про інцидент

Як розповіли рятувальники, у селі Кам'янка, Харківської області 61-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Подія трапилась на території приватного домоволодіння. 

Внаслідок вибуху чоловік залишився без правої ступні. Наразі його госпіталізували до лікарні в місто Ізюм.

У ДСНС звертаються до українців з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку, особливо на деокупованих територіях.

"Не пересувайтеся невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", — наголосили рятувальники.

У разі виявлення підозрілого предмета варто повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, нещодавно у ДСНС розповіли, де найчастіше можна натрапити на міни. Рятувальники наголосили, що російські окупанти можуть використовувати побутові предмети, щоб маскувати вибухові пристрої та залишати їх у несподіваних місцях.

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