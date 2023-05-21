Спасатели проверяют территорию на наличие мин. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

В воскресенье, 21 мая, в Харьковской области мужчина взорвался на мине. В результате взрыва 61-летний мужчина остался без правой ступни.

Об этом сообщила прес-служба ГСЧС Украины.

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Что известно об инциденте

Как рассказали спасатели, в селе Каменка Харьковской области 61-летний мужчина взорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. Событие произошло на территории частного домовладения.

В результате взрыва мужчина остался без правой ступни. Его госпитализировали в больницу в городе Изюм.

В ГСЧС обращаются к украинцам с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности, особенно на деоккупированных территориях.

"Не передвигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией", — подчеркнули спасатели.

В случае обнаружения подозрительного предмета следует сообщить о находке в ГСЧС или Нацполиции по телефонам "101", "102" или "112".

Напомним, недавно в ГСЧС рассказали, где чаще всего можно встретить мины. Спасатели отметили, что российские оккупанты могут использовать бытовые предметы, чтобы маскировать взрывные устройства и оставлять их в неожиданных местах.