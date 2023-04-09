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На Харківщині чоловік підірвався на міні: в якому він стані

9 квітня 2023 15:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чоловік підірвався на міні. Фото: Новини Запоріжжя
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Ізюмському районі Харківської області стався вибух вибухонебезпечного предмета, коли чоловік настав на міну "Пелюстка" у своєму городі. Він отримав осколкові поранення різної тяжкості та був госпіталізований. Поліція розслідує цей випадок для встановлення остаточних обставин події.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

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Цей інцидент нагадує, наскільки важливо бути обережним та уважним під час прогулянок на відкритому повітрі. Жителі міста Харкова були покликані бути особливо обережними й не рухатися невідомими або неперевіреними ґрунтовими дорогами. Також слід уникати контакту з підозрілими та незнайомими предметами та не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де йшли бої чи перебували під ворожою окупацією.

Подібні події є нагадуванням про те, що війна та конфлікти можуть мати довгострокові наслідки для місцевого населення та довкілля. Важливо, щоб люди знали про можливі небезпеки й вживали всіх необхідних запобіжних заходів, щоб захистити себе і своїх близьких.

Нагадаємо, що окупанти Запорізької області готуються до оборони. Вони створюють мінні загородження, наражаючи на небезпеку громадянське населення.

Як зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров, місцеві жителі помітили у полях гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3. Він зазначив, що така техніка за один раз протягом 10-20 хвилин може "засіяти" протитанковими мінами смугу завдовжки 1-2 кілометри.

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