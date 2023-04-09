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В Харьковской области мужчина подорвался на мине: в каком он состоянии

9 апреля 2023 15:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мужчина подорвался на мине. Фото: Новости Запорожья
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Изюмском районе Харьковской области произошел взрыв взрывоопасного предмета, когда мужчина наступил на мину "Лепесток" в своем огороде. Он получил осколочные ранения разной тяжести и был госпитализирован. Полиция расследует этот случай, чтобы установить окончательные обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области.

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Этот инцидент напоминает о том, насколько важно быть осторожным и внимательным во время прогулок на открытом воздухе. Жители города Харькова были призваны быть особенно осторожными и не двигаться по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам. Также следует избегать контакта с подозрительными и незнакомыми предметами и не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или находились под враждебной оккупацией.

Подобные происшествия являются напоминанием о том, что война и конфликты могут иметь долгосрочные последствия для местного населения и окружающей среды. Важно, чтобы люди знали о возможных опасностях и принимали все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить себя и своих близких.

Напомним, что оккупанты Запорожской области готовятся к обороне. Они создают минные заграждения, подвергая опасности гражданское население.

Как отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров, местные жители заметили в полях гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. Он отметил, что такая техника за один раз в течение 10-20 минут может "засеять" противотанковыми минами полосу длиной 1-2 километра.

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