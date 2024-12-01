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На Харківщині чоловік побив співмешканку до смерті — вирок суду

1 грудня 2024 21:47
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Балаклії чоловік побив жінку до смерті через документи — як його покарав суд
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Балаклії Харківської області чоловік побив співмешканку до смерті. Вони посварилися через документи. Внаслідок цього відбулося судове засідання. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік пояснив, що посварився зі своєю співмешканкою та пішов до військкомату. Ввечері він повернувся та побачив, що жінка лежить на дивані. 

"Він почав з нею сваритися з приводу документів, кричати, вона не реагувала, тому розізлився на неї, підійшов до дивана і завдав кулаком правої руки приблизно чотири удари по обличчю і два по тулубу. В цей час у квартиру зайшов товариш і витягнув його на вулицю. Близько 23:00 він повернувся додому і побачив співмешканку без свідомості на порозі квартири, після чого викликав швидку", — йдеться у вироку.

Обвинувачений не навідувався у лікарню та не жив більше у квартирі.

Жінка померла від отриманих тілесних ушкоджень в неврологічному відділенні лікарні Балаклії. Причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма, що спричинила крововиливи під оболонки та тканини головного мозку, а також набряк головного мозку.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним. Його засудили до семи років трьох місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік тривалий час знущався та ображав свою дружину. Суд ухвалив рішення покарати кривдника.

Також у Кам'янському неповнолітній учень гімназії побив людину руками та ногами. Суд виніс рішення щодо покарання для підлітка.

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