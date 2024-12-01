В Балаклее мужчина избил женщину до смерти из-за документов — как его наказал суд

На Харьковщине мужчина избил женщину до смерти — приговор суда
В Балаклее Харьковской области мужчина избил сожительницу до смерти. Они поссорились из-за документов. В результате этого состоялось судебное заседание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Мужчина объяснил, что поссорился со своей сожительницей и пошел в военкомат. Вечером он вернулся и увидел, что женщина лежит на диване.
"Он начал с ней ссориться по поводу документов, кричать, она не реагировала, поэтому разозлился на нее, подошел к дивану и нанес кулаком правой руки примерно четыре удара по лицу и два по туловищу. В это время в квартиру зашел товарищ и вытащил его на улицу. Около 23:00 он вернулся домой и увидел сожительницу без сознания на пороге квартиры, после чего вызвал скорую", — говорится в приговоре
Обвиняемый не наведывался в больницу и не жил больше в квартире.
Женщина умерла от полученных телесных повреждений в неврологическом отделении больницы Балаклеи. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, повлекшая кровоизлияния под оболочки и ткани головного мозга, а также отек головного мозга.
Что решил суд
Мужчину признали виновным. Его приговорили к семи годам трех месяцев лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина долго издевался и оскорблял свою жену. Суд принял решение наказать обидчика.
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