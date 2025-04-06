Суд позбавив чоловіка права займати держпосади за його слова про Росію

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Люботині Харківської області чоловік перебуваючи на зупинці громадського транспорту почав прославляти Росію. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у Люботині на Харківщині суд ухвалив вирок жителю села Феськи, який 18 лютого 2025 року на автобусній зупинці почав відкрито висловлювати підтримку країні-агресору.

"На зупинці громадського транспорту "Старий ринок" у чоловіка виник раптовий злочинний умисел, направлений на здійснення публічних закликів до підтримки дій держави-агресора та невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території до невизначеного кола осіб", — йдеться у судовому рішенні від 1 квітня.

Зокрема, чоловік почав говорити людям, які чекали транспорт, про "правильність" та правомірність поширення суверенітету РФ на території України, а також схвалення дії російського диктатора Володимира Путіна.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину у вчиненні колабораційної діяльності.

Рішення суду

Суд ухвалив рішення про застосування до обвинуваченого додаткового покарання у вигляді десяти років заборони на зайняття посад у державних органах, установах місцевого самоврядування та органах державного управління.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що прикордонниця за хабар дозволила військовозобов'язаним чоловікам перетнути державний кордон України. За це її судили.

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