Суд лишил мужчину права занимать госдолжности за его слова о России

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Люботине Харьковской области мужчина находясь на остановке общественного транспорта начал прославлять Россию. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в Люботине на Харьковщине суд вынес приговор жителю села Феськи, который 18 февраля 2025 года на автобусной остановке начал открыто выражать поддержку стране-агрессору.

"На остановке общественного транспорта "Старый рынок" у мужчины возник внезапный преступный умысел, направленный на осуществление публичных призывов к поддержке действий государства-агрессора и непризнание распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории к неопределенному кругу лиц", — говорится в судебном решении от 1 апреля.

В частности, мужчина начал говорить людям, которые ждали транспорт, о "правильности" и правомерности распространения суверенитета РФ на территории Украины, а также одобрение действия российского диктатора Владимира Путина.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину в совершении коллаборационистской деятельности.

Решение суда

Суд принял решение о применении к обвиняемому дополнительного наказания в виде десяти лет запрета на занятие должностей в государственных органах, учреждениях местного самоуправления и органах государственного управления.

Напомним, недавно мы писали, что пограничница за взятку позволила военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу Украины. За это ее судили.

Также мы писали, что в Полтавской области мужчина проигнорировал повестку. За уклонение от военной службы его привлекли к уголовной ответственности.