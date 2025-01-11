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На Харківщині чоловік показав статеві органи дітям — його судили

11 січня 2025 09:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області покарали чоловіка за демонстрацію статевих органів дітям
Молоток судді. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Харківщині суд виніс вирок чоловіку, який влітку показав свої статеві органи перед дітьми. Він пояснив в суді свій вчинок.

Про це йдеться у вироку в суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інцидент трапився ввечері 23 липня 2024 року у селі Берестинської громади. Чоловік показав свої статеві органит перед чотирма дітьми, які в той час гралися на дитячому майданчику.

У суді чоловік сказав, що був п'яним. 

"Коли він їх (дітей. — Ред.) побачив, то підійшов до них та опустив шорти і оголивши при цьому свій статевий орган, демонструючи його цим малолітнім дітям. Після чого він почув крик якоїсь жінки в свою адресу, він намагався піти з дитячого майданчика, однак через декілька метрів його збили з ніг кілька хлопців та повалили на землю, а потім приїхали працівники поліції і затримали його", — йдеться у матеріалах суду. 

Своєю чергою жінка заявила у свідченнях, що чоловік вигукував дітям заклики сексуального характеру.

В суді чоловік не заперечував свою провину. Він страждає від синдрому залежності від алкоголю та опіоїдів, проте, здатен усвідомлювати свої дії та керувати ними. Крім того, під час експертизи вдалося встановити, що в момент затримання у крові чоловіка було 1,680% проміле алкоголю в крові.

Суддя виніс вирок чоловіку і його засудили до 5,1 року позбавлення волі. Крім того, йому на три роки суд заборонив займатися діяльністю, пов'язані з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей.

Нагадаємо, у Києві судили популярного фотографа, який розбещував малолітніх. Також в суді винесли вирок жінці та чоловіку, які виготовляли та розповсюджували порнографічний контент за участі власної доньки.

суд діти Харківська область розбещення судові рішення

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