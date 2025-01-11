В Харьковской области наказали мужчину за демонстрацию половых органов детям

На Харьковщине мужчина показал половые органы детям — его судили
На Харьковщине суд вынес приговор мужчине, который летом показал свои половые органы перед детьми. Он объяснил в суде свой поступок.
Об этом говорится в приговоре в суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.
Мужчина показывал половые органы детям
Инцидент произошел вечером 23 июля 2024 года в селе Берестинской общины. Мужчина показал свои половые органы перед четырьмя детьми, которые в то время играли на детской площадке.
В суде мужчина сказал, что был пьяным.
"Когда он их (детей. — Ред.) увидел, то подошел к ним и опустил шорты и обнажив при этом свой половой орган, демонстрируя его этим малолетним детям. После чего он услышал крик какой-то женщины в свой адрес, он пытался уйти с детской площадки, однако через несколько метров его сбили с ног несколько ребят и повалили на землю, а затем приехали сотрудники полиции и задержали его", — говорится в материалах суда.
В свою очередь женщина заявила в показаниях, что мужчина выкрикивал детям призывы сексуального характера.
В суде мужчина не отрицал свою вину. Он страдает от синдрома зависимости от алкоголя и опиоидов, однако, способен осознавать свои действия и руководить ими. Кроме того, во время экспертизы удалось установить, что в момент задержания в крови мужчины было 1,680% промилле алкоголя в крови.
Суддя вынес приговор мужчине и его приговорили к 5,1 годам лишения свободы. Кроме того, ему на три года суд запретил заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и досугом детей.
Напомним, в Киеве судили популярного фотографа, который развращал малолетних. Также в суде вынесли приговор женщине и мужчине, которые изготавливали и распространяли порнографический контент с участием собственной дочери.
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