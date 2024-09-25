Подвійне вбивство на Харківщині через ревнощі — зловмисника затримали

Затриманий підозрюваний. Фото: Харківська обласна прокуратура

У селі Миколаївка Харківської області чоловік через ревнощі вбив ножем свою колишню дівчину та хлопця, який її захищав. Підозрюваного затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram у середу, 25 вересня.

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Повідомляється, що подія сталася ввечері 23 вересня у селі Миколаївка Красноградського району. За даними слідства, підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння і в компанії приревнував свою колишню дівчину до іншого чоловіка. Згодом між ними спалахнула сварка.

"Зловмисник на власному мопеді поїхав додому в селище Зачепилівка та, взявши із собою кухонний ніж, повернувся назад, щоб "розібратися" з екскоханою та своїм суперником", — йдеться в повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, зловмисник завдав не менше шести ударів ножем по тулубу 23-річного чоловіка, який намагався захистити дівчину, після чого кинувся на 25-річну дівчину, завдавши їй ножем не менше 13 ударів. Від отриманих травм потерпілі померли на місці.

Зловмисника було затримано, йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Допис прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, одесит до смерті забив свого приятеля, у квартирі якого жив. Сусідам чоловік розповів, що власник житла помер, а сам поїхав з дому.

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