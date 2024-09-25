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На Харьковщине мужчина приревновал бывшую к парню и совершил двойное убийство

25 сентября 2024 08:58
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Двойное убийство в Харьковской области из-за ревности — злоумышленника задержали
Задержанный подозреваемый. Фото: Харьковская областная прокуратура
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В селе Николаевка Харьковской области мужчина из-за ревности убил ножом свою бывшую девушку и парня, который ее защищал. Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram в среду, 25 сентября.

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Двойное убийство из-за ревности на Харьковщине

Сообщается, что происшествие произошло вечером 23 сентября в селе Николаевка Красноградского района. По данным следствия, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и в компании приревновал свою бывшую девушку к другому мужчине. Впоследствии между ними вспыхнула ссора.

"Злоумышленник на собственном мопеде поехал домой в поселок Зачепиловка и, взяв с собой кухонный нож, вернулся обратно, чтобы "разобраться" с экс-возлюбленной и своим соперником", — говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, злоумышленник нанес не менее шести ударов ножом по туловищу 23-летнего мужчины, который пытался защитить девушку, после чего бросился на 25-летнюю девушку, нанеся ей ножом не менее 13 ударов. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

Злоумышленник был задержан, ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Убийство в Харьковской области
Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, одессит до смерти забил своего приятеля, в квартире которого жил. Соседям мужчина рассказал, что владелец жилья умер, а сам уехал из дома.

Также мы сообщали, что в городе Малин Житомирской области 56-летний мужчина расправился со своим соседом. Убийца был привлечен к уголовной ответственности.

убийство полиция Харьковская область прокуратура задержание

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