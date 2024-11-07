На Харківщині чоловік відмовився від бойової повістки

Судове засідання. Ілюстративне фото: freepik

На Харківщині чоловік призовного віку отримав бойову повістку, однак не з'явився у військовій частині для відправки. Суд призначив йому тюремний термін.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у червні 2024 року чоловік прибув до ТЦК, де отримав бойову повістку. Однак військовозобов'язаний проігнорував її та не з'явився у зазначеному місці, у зазначений час для відправки у військову частину.

Водночас він не мав жодних заяв чи скарг щодо проблем зі здоров'ям або підстав для надання відстрочки від призову за мобілізацією.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений цілком визнав свою провину та пояснив свою неявку тим, що він опікується своєю мамою-пенсіонеркою, яка потребує постійної сторонньої допомоги та уваги. Крім того, чоловік зазначив, що має неповнолітню доньку, на яку за рішенням суду сплачує аліменти.

Так, Червонозаводський районний суд Харкова визнав винним військовозобов'язаного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Миколаєві військовий пішов у СЗЧ. Він висловив бажання повернутися на службу, однак його визнали винним та призначили покарання.

Також ми писали, що закарпатець здавав у соцмережах локації з ТЦК. Він створив групу у Viber, де було понад 500 підписників.