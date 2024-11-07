На Харьковщине мужчина отказался от боевой повестки

Судебное заседание. Иллюстративное фото: freepik

В Харьковской области мужчина призывного возраста получил боевую повестку, однако не явился в воинскую часть для отправки. Суд признал ему тюремный срок.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в июне 2024 года мужчина прибыл в ТЦК, где получил боевую повестку. Однако военнообязанный проигнорировал ее и не явился в указанном месте, в указанное время для отправки в воинскую часть.

В то же время у него не было никаких заявлений или жалоб относительно проблем со здоровьем или оснований, которые могут стать основанием для предоставления отсрочки от призыва по мобилизации.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и объяснил свою неявку тем, что он занимается своей мамой-пенсионеркой, которая нуждается в постоянной посторонней помощи и внимании. Кроме того, мужчина отметил, что у несовершеннолетней дочери, на которую по решению суда платит алименты.

Так, Червонозаводской районный суд Харькова признал виновным военнообязанного в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком три года.

Напомним, недавно мы писали, что в Николаеве военный ушел в СОЧ. Он выразил желание вернуться на службу, однако его признали виновным и назначили наказание.

Также мы писали, что закарпатец сдавал в соцсетях локации по ТЦК. Он создал группу в Viber, где было более 500 подписчиков.