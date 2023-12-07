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На Харківщині чоловік разом з матір'ю підробляли сигарети відомих брендів

7 грудня 2023 18:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині чоловік разом з матір'ю підробляли сигарети
Конфісковане у зловмисників. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харківській області правоохоронці викрили зловмисників, які незаконно виготовляли сигарети під виглядом відомих брендів. При затриманні було вилучено 32 тисячі пачок тютюнових виробів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи 

Досудовим розслідуванням встановлено, що 52-річний підприємець з смт Пісочин Харківського району організував масштабну схему нелегального виробництва тютюнових виробів, які у подальшому збував на території регіону. 

"До "бізнесу" він залучив рідну матір та ще трьох знайомих — двох чоловіків 40 і 20 років та 35-річну жінку", — розповідають правоохоронці. 

Учасники схеми виходили за межі Харківщини для закупівлі компонентів та сировини для виробництва. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання для незаконного виробництва та пакування сигарет, сировину (понад 130 мішків тютюну, "гільзи" та інше), понад 32 000 пачок незаконно виготовлених сигарет, автомобілі, гроші, отримані від незаконної реалізації сигарет.

  • Конфісковане у зловмисників. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Конфісковане у зловмисників. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Конфісковане у зловмисників. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Конфісковане у зловмисників. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для підозрюваних. 

Нагадаємо, що у Києві детективи БЕБ викрили мережу незаконного бізнесу, який займався торгівлею фальсифікованих тютюнових виробів. Вартість вилученого товару становить 2 мільйони гривень. 

Також ми писали про те, що на Одещині виявили партію контрабандних сигарет. 

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