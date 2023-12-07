В Харьковской области мужчина вместе с матерью подрабатывали сигареты.

Конфисковано у злоумышленников. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В Харьковской области правоохранители разоблачили злоумышленников , незаконно изготовлявших сигареты под видом известных брендов. При задержании было изъято 32 тысяч пачек табачных изделий.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы дела

Досудебное расследование установило, что 52-летний предприниматель из пгт Песочин Харьковского района организовал масштабную схему нелегального производства табачных изделий, которые в дальнейшем сбывал на территории региона.

"К "бизнесу" он привлек родную мать и еще троих знакомых — двух мужчин 40 и 20 лет и 35-летнюю женщину", — рассказывают правоохранители.

Участники схемы выходили за пределы Харьковщины для закупки компонентов и сырья для производства. Во время обысков правоохранители изъяли оборудование для незаконного производства и упаковки сигарет, сырье (более 130 мешков табака, "гильзы" и прочее), более 32 000 пачек незаконно изготовленных сигарет, автомобили, деньги, полученные от незаконной реализации сигарет.

Конфисковано у злоумышленников. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Конфисковано у злоумышленников. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Конфисковано у злоумышленников. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Конфисковано у злоумышленников. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/4 _ 4

Решается вопрос об избрании мер для подозреваемых.

Напомним, что в Киеве детективы БЭБ разоблачили сеть незаконного бизнеса , занимавшегося торговлей фальсифицированных табачных изделий. Стоимость изъятого товара составляет 2 миллиона гривен.

Также мы писали о том, что в Одесской области обнаружили партию контрабандных сигарет.