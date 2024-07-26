На Харківщині 35-річний чоловік вбив молоду дівчину і закопав її тіло

На Харківщині затримали вбивцю 20-річної дівчини. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині 35-річний чоловік вбив 20-річну дівчину і закопав тіло жертви в лісовому масиві неподалік від свого дому. Злочинця затримали — йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у п'ятницю, 26 липня.

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Що вдалося з'ясувати

За даними слідства, 15 липня до правоохоронців звернулася мешканка Харкова, яка заявила про зникнення своєї 20-річної сестри. Жінка повідомила, що дівчина приїхала до родички у с.Палатки Старовірівської сільської громади Красноградського району, а в ніч з 12 на 13 липня зникла при невідомих обставинах.

Під час розшуків правоохоронці з'ясували, що дівчина перебувала в одній компанії з 35-річним чоловіком, який вже раніше був притягнутий до кримінальної відповідальності за умисне нанесення тілесних ушкоджень та зґвалтування. Він відбував покарання у місцях позбавлення волі та звільнився у 2021 році.

"Встановлено, що між чоловіком і дівчиною виникла сварка, у ході якої зловмисник, маючи фізичну перевагу, став душити потерпілу, поки вона не перестала подавати ознаки життя. Переконавшись, що дівчина мертва, вбивця, щоб приховати злочин, переніс тіло в лісовий масив поблизу свого місця мешкання і закопав його", — йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури 35-річному чоловіку було повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У середу, 24 липня, чоловіка було викрито і затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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