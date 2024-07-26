Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині чоловік убив і закопав 20-річну дівчину — його затримали arrow

На Харківщині чоловік убив і закопав 20-річну дівчину — його затримали

26 липня 2024 17:05
Валерія Барановська - редактор
На Харківщині 35-річний чоловік вбив молоду дівчину і закопав її тіло
На Харківщині затримали вбивцю 20-річної дівчини. Фото: Харківська обласна прокуратура
Валерія Барановська - редактор

На Харківщині 35-річний чоловік вбив 20-річну дівчину і закопав тіло жертви в лісовому масиві неподалік від свого дому. Злочинця затримали — йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.   

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у п'ятницю, 26 липня.

Читайте також:

Що вдалося з'ясувати

За даними слідства, 15 липня до правоохоронців звернулася мешканка Харкова, яка заявила про зникнення своєї 20-річної сестри. Жінка повідомила, що дівчина приїхала до родички у с.Палатки Старовірівської сільської громади Красноградського району, а в ніч з 12 на 13 липня зникла при невідомих обставинах.

Під час розшуків правоохоронці з'ясували, що дівчина перебувала в одній компанії з 35-річним чоловіком, який вже раніше був притягнутий до кримінальної відповідальності за умисне нанесення тілесних ушкоджень та зґвалтування. Він відбував покарання у місцях позбавлення волі та звільнився у 2021 році.

"Встановлено, що між чоловіком і дівчиною виникла сварка, у ході якої зловмисник, маючи фізичну перевагу, став душити потерпілу, поки вона не перестала подавати ознаки життя. Переконавшись, що дівчина мертва, вбивця, щоб приховати злочин, переніс тіло в лісовий масив поблизу свого місця мешкання і закопав його", — йдеться в повідомленні. 

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури 35-річному чоловіку було повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.  

У середу, 24 липня, чоловіка було викрито і затримано в порядку ст. 208 КПК України. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці  розслідують обставини вбивства таксиста в Київському районі міста. Чоловік помер від ножових поранень, які отримав в ході бійки з клієнтами. 

Також ми повідомляли, що у Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. 

Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Наразі у Львові суд обирає міру запобіжного заходу  В'ячеславу Зінченку.

смерть вбивство Харківська область затримання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу