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В Харьковской области мужчина убил и закопал 20-летнюю девушку — его задержали

26 июля 2024 17:05
Валерия Барановская - редактор
В Харьковской области 35-летний мужчина убил молодую девушку и закопал ее тело
В Харьковской области задержали убийцу 20-летней девушки. Фото: Харьковская областная прокуратура
Валерия Барановская - редактор

В Харьковской области 35-летний мужчина убил 20-летнюю девушку и закопал тело жертвы в лесном массиве неподалеку от своего дома. Преступника задержали — ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 26 июля.

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Что удалось выяснить

По данным следствия, 15 июля к стражам порядка обратилась жительница Харькова, которая заявила об исчезновении своей 20-летней сестры. Женщина сообщила, что девушка приехала к родственнице в с. Палатки Старовировской сельской общины Красноградского района, а в ночь с 12 на 13 июля исчезла при неизвестных обстоятельствах.

Во время розысков правоохранители выяснили, что девушка находилась в одной компании с 35-летним мужчиной, уже ранее привлеченным к уголовной ответственности за умышленное нанесение телесных повреждений и изнасилования. Он отбывал наказание в местах лишения свободы и освободился в 2021 году.

"Установлено, что между мужчиной и девушкой возникла ссора, в ходе которой злоумышленник, имея физическое преимущество, стал душить потерпевшую, пока она не перестала подавать признаки жизни. Убедившись, что девушка мертва, убийца, чтобы скрыть преступление, перенес тело в лесной массив поблизости своего места жительства и закопал его", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Красноградской окружной прокуратуры 35-летнему мужчине было доложено о подозрении по факту умышленного убийства. В суде ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В среду, 24 июля, мужчина был разоблачен и задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

Напомним, в Одессе стражи порядка расследуют обстоятельства убийства таксиста в Киевском районе города. Мужчина скончался от ножевых ранений, получивших в ходе потасовки с клиентами.

Также мы сообщали, что в Днепре 25 июля задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда Ирины Фарион.

Уже 26 июля подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение . Ему грозит 15 лет лишения свободы.

В настоящее время во Львове суд избирает меру пресечения Вячеславу Зинченко.

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