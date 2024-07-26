В Харьковской области 35-летний мужчина убил молодую девушку и закопал ее тело

В Харьковской области задержали убийцу 20-летней девушки. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области 35-летний мужчина убил 20-летнюю девушку и закопал тело жертвы в лесном массиве неподалеку от своего дома. Преступника задержали — ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 26 июля.

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По данным следствия, 15 июля к стражам порядка обратилась жительница Харькова, которая заявила об исчезновении своей 20-летней сестры. Женщина сообщила, что девушка приехала к родственнице в с. Палатки Старовировской сельской общины Красноградского района, а в ночь с 12 на 13 июля исчезла при неизвестных обстоятельствах.

Во время розысков правоохранители выяснили, что девушка находилась в одной компании с 35-летним мужчиной, уже ранее привлеченным к уголовной ответственности за умышленное нанесение телесных повреждений и изнасилования. Он отбывал наказание в местах лишения свободы и освободился в 2021 году.

"Установлено, что между мужчиной и девушкой возникла ссора, в ходе которой злоумышленник, имея физическое преимущество, стал душить потерпевшую, пока она не перестала подавать признаки жизни. Убедившись, что девушка мертва, убийца, чтобы скрыть преступление, перенес тело в лесной массив поблизости своего места жительства и закопал его", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Красноградской окружной прокуратуры 35-летнему мужчине было доложено о подозрении по факту умышленного убийства. В суде ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В среду, 24 июля, мужчина был разоблачен и задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

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