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На Харківщині чоловік убив власну матір — що вирішив суд

29 вересня 2024 21:35
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Харківщині чоловік убив власну матір
Судове засідання. Ілюстративне фото: Господарський суд Одеської області
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Харківській області чоловік вбив власну матір. Суд присудив йому вісім років позбавлення волі.

Про це повідомили у Київському районному суду міста Харкова.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що обвинувачений перебував у будинку зі своєю матір'ю, де вони розпивали алкоголь.

"Того ж дня між ними виникла сварка через особисту неприязнь. Згодом, будучи напідпитку, він наніс жінці декілька ударів руками та ногами в область голови і тулуба", — говориться у матеріалах слідства.

Зрештою, внаслідок численних отриманих після побиття травм постраждала померла.

Чоловік визнав свою провину та розповів, що навіть не пам'ятає, скільки ударів п'яним наніс своїй матері.

Також відомо, що "швидку" уже покійній жінці викликала сусідка.

Рішення суду

Враховуючи всі обставини та факт незапланованого вбивства, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Строк його відбування рахуватиметься з моменту фактичного затримання — 3 квітня 2024 року.

Нагадаємо, у Запоріжжі суд жорстко покарав колишнього полоненого бійця ЗСУ. Він добровільно здався в полон, а ще допомагав російським окупантам розповсюджувати пропаганду "про звірства "Азова". 

Також раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області жінка зливала в Viber-групі місцеперебування та переміщення представників ТЦК. Суд призначив їй покарання.

суд Харків вбивство Україна судові рішення

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