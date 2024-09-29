В Харьковской области мужчина убил собственную мать

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Хозяйственный суд Одесской области

В Харьковской области мужчина убил свою мать. Суд присудил ему восемь лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Киевском районном суде города Харькова.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что обвиняемый находился в доме со своей матерью, где они распивали алкоголь.

"В тот же день между ними возникла ссора из-за личной неприязни. Впоследствии, будучи под хмельком, он нанес женщине несколько ударов руками и ногами в область головы и туловища", — говорится в материалах следствия.

В результате многочисленных, полученных после избиения, травм пострадавшая скончалась.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что даже не помнит, сколько ударов пьяным нанес своей матери.

Также известно, что "скорую" уже покойной женщине вызвала соседка.

Решение суда

Учитывая все обстоятельства и факт незапланированного убийства, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Срок его отбывания будет считаться с момента фактического задержания — 3 апреля 2024 года.

Напомним, в Запорожье суд жестко наказал бывшего пленника ВСУ. Он добровольно сдался в плен, а еще помогал российским оккупантам распространять пропаганду о зверствах "Азова".

Также ранее мы сообщали, что в Черниговской области женщина сливала в Viber-группе местонахождение и перемещение представителей ТЦК. Суд назначил ей наказание.