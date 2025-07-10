На Харківщині чоловік вбив підлітка — що вирішив суд
У Харківській області суд визнав винним чоловіка, який вбив підлітка. Також він незаконно зберігав зброю та боєприпаси.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 10 липня.
Деталі справи
Так, у листопаді 2023 року в селі Безруки Харківського району місцевий мешканець мав конфлікт з групою підлітків — компанії "не сподобалась" чоловіку, тому він дістав ніж і вдарив ним по голові 14-річного хлопця, після чого втік.
Неповнолітній втратив свідомість, його ушпиталили. В лікарні потерпілий перебував у комі, а згодом помер. Також слідчі з'ясували, що підозрюваний зберігав у зливній ямі на території будинку арсенал:
- саморобний обріз;
- понад 1000 бойових патронів різного калібру;
- п’ять кумулятивних протитанкових гранат ПГ-7С;
- дві пускові труби "Ігла".
Крім того, чоловік причетний до ще одного злочину: користувався підробленим водійським посвідченням, яке вручив на блокпості під час перевірки працівниками поліції.
Рішення суду
Під час суду він визнав провину щодо використання фальшивого документа, а зберігання зброї відома пояснив воєнним станом в Україні. Також він не визнав провину у вбивстві підлітка, заявивши, що не мав наміру позбавляти неповнолітнього життя.
Чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві вбили співробітника СБУ на території житлового комплексу.
Також днями в одному з районів столиці в автомобілі застрелили чоловіка.
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