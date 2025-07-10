На Харьковщине мужчина убил подростка — что решил суд
В Харьковской области суд признал виновным мужчину, который убил подростка. Также он незаконно хранил оружие и боеприпасы.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 10 июля.
Детали дела
Так, в ноябре 2023 года в селе Безруки Харьковского района местный житель имел конфликт с группой подростков — компании "не понравилась" мужчине, поэтому он достал нож и ударил им по голове 14-летнего парня, после чего скрылся.
Несовершеннолетний потерял сознание, его госпитализировали. В больнице пострадавший находился в коме, а впоследствии скончался. Также следователи выяснили, что подозреваемый хранил в сливной яме на территории дома арсенал:
- самодельный обрез;
- более 1000 боевых патронов различного калибра;
- пять кумулятивных противотанковых гранат ПГ-7С;
- две пусковые трубы "Игла".
Кроме того, мужчина причастен к еще одному преступлению: пользовался поддельным водительским удостоверением, которое вручил на блокпосте во время проверки работниками полиции.
Решение суда
Во время суда он признал вину в использовании фальшивого документа, а хранение оружия объяснил военным положением в Украине. Также он не признал вину в убийстве подростка, заявив, что не намеревался лишать несовершеннолетнего жизни.
Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Напомним, сегодня утром в Киеве убили сотрудника СБУ на территории жилого комплекса.
Также на днях в одном из районов столицы в автомобиле застрелили мужчину.
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