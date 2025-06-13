На Харківщині чоловік підірвав гранату — є загиблий

На Харківщині чоловік вбив знайомого гранатою — деталі
У Богодухові Харківської області 47-річний чоловік підірвав гранату, внаслідок чого загинув його знайомий. Зловмисника оперативно затримали правоохоронці.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у пʼятницю, 13 червня.
Вибух гранати на Харківщині
"Прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактами умисного вбивства та носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу", — йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що 24 квітня на території гаражного кооперативу в Богодухові між двома чоловіками виник конфлікт, а згодом сталася бійка. Очевидці припинили її, а фігурант пішов з місця події.
Вже за пів години чоловік повернувся та наказав іншим людям вийти з приміщення. Згодом він кинув ручну гранату у гараж, де був його суперник.
Внаслідок вибуху 25-річний потерпілий отримав поранення та потрапив до лікарні. А 25 квітня він помер.
"Зловмисника оперативно затримали правоохоронці. На суд він очікує, перебуваючи під вартою. Обвинуваченому загрожує від семи до пʼятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", — додали в прокуратурі.
Нагадаємо, у Київській області стався вибух гранати. Внаслідок інциденту постраждали люди.
Раніше у Житомирі чоловік кинув гранату в людей, поранивши шістьох осіб.
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