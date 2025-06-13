На Харьковщине мужчина взорвал гранату — есть погибший

Последствия взрыва гранаты. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Богодухове Харьковской области 47-летний мужчина подорвал гранату, в результате чего погиб его знакомый. Злоумышленника оперативно задержали правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 13 июня.

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"Прокурорами Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего мужчины по фактам умышленного убийства и ношения, хранения, приобретения боевых припасов без предусмотренного законом разрешения" — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 24 апреля на территории гаражного кооператива в Богодухове между двумя мужчинами возник конфликт, а впоследствии произошла драка. Очевидцы прекратили ее, а фигурант ушел с места происшествия.

Уже через полчаса мужчина вернулся и приказал другим людям выйти из помещения. Впоследствии он бросил ручную гранату в гараж, где был его соперник.

Последствия взрыва гранаты. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В результате взрыва 25-летний пострадавший получил ранения и попал в больницу. А 25 апреля он умер.

"Злоумышленника оперативно задержали правоохранители. Суда он ожидает, находясь под стражей. Обвиняемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", — добавили в прокуратуре.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области произошел взрыв гранаты. В результате инцидента пострадали люди.

Ранее в Житомире мужчина бросил гранату в людей, ранив шесть человек.