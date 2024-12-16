Житель Харківщини відмовлявся від повісток — який вирок виніс суд

Молоток судді. Фото: LexInform

У Харківській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Він вважав себе непридатним до служби, однак рішення ВЛК не оскаржував. Суд розглянув справу та виніс вирок обвинуваченому.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у березні 2024 року чоловіка визнали придатним до військової служби. З того часу він отримав три бойових повістки, однак від мобілізації категорично відмовлявся. Під час проходження ВЛК чоловік ніяких документів про хвороби не надавав, а вже після висновку про придатність звернувся до лікарні, де ніби то виявив захворювання.

Під час судового засідання чоловік свою вину не визнав. Він наголошував, що вважає себе непридатним до служби, одна рішення ВЛК обвинувачений не оскаржував.

Вирок суду

Суд розглянув справу та визнав чоловіка винуватим. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області суд розглянув справу військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Чоловік визнав свою провину та пояснив, що мав проблеми.

У Хмельницькому чоловік пройшов ВЛК та отримав повістку, однак проігнорував її. Суд розглянув справу та виніс вирок.