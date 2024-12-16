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На Харьковщине мужчина отказался от трех повесток — приговор суда

16 декабря 2024 17:22
Ольга Антоновская - редактор
Житель Харьковщины отказывался от повесток — какой приговор вынес суд
Молоток судьи. Фото: LexInform
Ольга Антоновская - редактор

В Харьковской области судили мужчину, который отказался от мобилизации. Он считал себя непригодным к службе, однако решение ВВК не обжаловал. Суд рассмотрел дело и вынес приговор обвиняемому.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в марте 2024 года мужчину сочли годным к военной службе. С тех пор он получил три боевых повестки, однако от мобилизации категорически отказывался. Во время прохождения ВВК мужчина никаких документов о болезнях не предоставлял, а уже после заключения о пригодности обратился в больницу, где якобы обнаружили заболевание.

В ходе судебного заседания мужчина свою вину не признал. Он отмечал, что считает себя непригодным к службе, однако решение ВВК обвиняемый не обжаловал.

Приговор суда  

Суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области суд рассмотрел дело военнослужащего, самовольно покинувшего воинскую часть. Мужчина признал свою вину и объяснил, что имел проблемы.

В Хмельницком мужчина прошел ВВК и получил повестку, однако проигнорировал ее. Суд рассмотрел дело и вынес приговор.

суд Харьковская область мобилизация ВВК боевая повестка судебные решения

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