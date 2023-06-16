На Харківщині чоловік виростив у себе на городі понад 2000 кущів коноплі
На городі у жителя Балаклійщини поліція виявила понад 2 тисячі наркорослин, які він виростив в себе на городі. Речові докази направлені на експертне дослідження.
Про це повідомляє Поліція Харківської області.
Матеріали справи
Оперуповноважені відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області отримали інформацію про те, що 33-річний житель села Шевелівка вирощує вдома наркотичні рослини.
"14 червня поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка. Вилучені паперові згортки з сухою подрібненою речовиною, схожою на наркотичну", — розповідають правоохоронці.
Також вилучені сухі рослини, які зловмисник зберігав у господарських спорудах. На городі виявлені більше 2000 наркорослин.
Дізнавачі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у Києві патрульні затримали чоловіка, який запропонував їм марихуану. Сталося це декілька днів тому на проспекті Шухевича.
Також ми розповідали про те, що поліцейські Білгород-Дністровського району передали до суду справу стосовно 35-річного жителя, якого звинувачують у незаконному виготовленні та зберіганні канабісу у великих кількостях. Під час обшуку в його місці проживання виявили майже два кілограми наркотичного зілля.