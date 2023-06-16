На Харківщині чоловік виростив у себе на городі понад 2000 кущів коноплі

Поліцейські вилучають речові докази. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

На городі у жителя Балаклійщини поліція виявила понад 2 тисячі наркорослин, які він виростив в себе на городі. Речові докази направлені на експертне дослідження.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Матеріали справи

Оперуповноважені відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області отримали інформацію про те, що 33-річний житель села Шевелівка вирощує вдома наркотичні рослини.

"14 червня поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка. Вилучені паперові згортки з сухою подрібненою речовиною, схожою на наркотичну", — розповідають правоохоронці.

Поліція проводить обшук у підозрюваного. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Також вилучені сухі рослини, які зловмисник зберігав у господарських спорудах. На городі виявлені більше 2000 наркорослин.

Дізнавачі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Город з канабісом. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Нагадаємо, що у Києві патрульні затримали чоловіка, який запропонував їм марихуану. Сталося це декілька днів тому на проспекті Шухевича.

Також ми розповідали про те, що поліцейські Білгород-Дністровського району передали до суду справу стосовно 35-річного жителя, якого звинувачують у незаконному виготовленні та зберіганні канабісу у великих кількостях. Під час обшуку в його місці проживання виявили майже два кілограми наркотичного зілля.