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В Харьковской области мужчина вырастил у себя на огороде более 2000 кустов конопли

16 июня 2023 16:28
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине мужчина вырастил у себя на огороде более 2000 кустов конопли
Полицейские изымают вещественные доказательства. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На огороде у жителя Балаклейщины полиция обнаружила более 2 тысяч наркорастений , которые он вырастил у себя на огороде. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области .

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Материалы дела

Оперуполномоченные отдела полиции №1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области получили информацию о том, что 33-летний житель села Шевеловка выращивает дома наркотические растения.

"14 июня полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины. Изъяты бумажные свертки с сухим измельченным веществом, похожим на наркотическое" , — рассказывают правоохранители.

Полиция производит обыск у подозреваемого. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Также изъяты сухие растения, которые злоумышленник хранил в хозяйственных постройках. На огороде обнаружено более 2000 наркорастений.

Дознаватели отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Огород с каннабисом. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Напомним, что в Киеве патрульные задержали мужчину, предложившего им марихуану. Случилось это несколько дней назад по проспекту Шухевича.

Также мы рассказывали о том, что полицейские Белгород-Днестровского района передали в суд дело в отношении 35-летнего жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении каннабиса в больших количествах. Во время обыска в его месте жительства обнаружили почти два килограмма наркотического снадобья.

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