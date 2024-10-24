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На Харківщині чоловік вкрав 10 транформаторів "Укрзалізниці" — що вирішив суд

24 жовтня 2024 14:30
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Харківщині чоловік вкрав майно "Укрзалізниці на 53 тисячі гривень
Потяг "Укрзалізниці". Фото ілюстративне: Бізес і цензор
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Харківщині суд виніс вирок чоловіку, якого визнав винним у крадіжці майна "Укрзалізниці". Йдеться про десять трансформаторів та 250 метрів дроту.

Про обставини справи можна дізнатися з матеріалів, які зберігаються в Реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Сторона обвинувачення довела, що 24-26 грудня 2023 року чоловік вночі ходив на різні ділянки "Укрзалізниці" і сумарно викрав 10 трансформаторів. Іншого дня він зрізав 250 метрів дроту. Вкрадене чоловік ніс у пункти приймання брухту.

Таким чином він завдав "Укрзалізниці" збитків на 54 тисячі гривень.

Що вирішив суд

Свою провину чоловік визнав. Суд покарав чоловіка шістьма роками перебування за ґратами.

Раніше ми писали, що у Києві раніше судимий чоловік обікрав ювелірний магазин. Злочинець переховувався у квартирі своєї знайомої.

Нагадаємо, працівник порту у Чорноморську знайшов собі додатковий заробіток, створивши у місті нелегальний ігровий зал. Підпільне казино викрили правоохоронці, а організатору доведеться платити чималий штраф. 

суд Харків крадіжка Україна судові рішення

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