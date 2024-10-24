В Харьковской области мужчина украл имущество "Укрзализныци на 53 тысячи гривен"

Поезд "Укрзализныци". Фото иллюстративное: Бізнес і цензор

В Харьковской области суд вынес приговор мужчине, которого признал виновным в краже имущества "Укрзализныци". Речь идет о десяти трансформаторах и 250 метрах проволоки.

Об обстоятельствах дела можно узнать из материалов, хранящихся в Реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Сторона обвинения доказала, что 24-26 декабря 2023 года мужчина ночью ходил на разные участки "Укрзализныци" и суммарно похитил 10 трансформаторов. На другой день он срезал 250 метров проволоки. Украденное мужчина нес в пункты приема металлолома.

Таким образом, он нанес "Укрзалізниці" ущерб на 54 тысячи гривен.

Что решил суд

Свою вину мужчина признал. Суд наказал его шестью годами пребывания за решеткой.

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