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На Харківщині чоловік вкрав у жінки смартфон — суд виніс рішення

9 жовтня 2024 12:38
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Харківщині чоловік отримав 5 років за крадіжку смартфона
Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Харківській області чоловік вкрав у жінки в торгівельному залі магазину "Кедр" смартфон Samsung та низку аксесуарів. За цей злочин суд засудив крадія до п'яти років позбавлення волі, проте замінив на один рік випробовувального терміну.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, зокрема і працівників магазину, чоловік викрав смартфон марки Samsung моделі Galaxy A30, чохол-книжку Magnei для мобільних телефонів Samsung, зарядний пристрій Xiaomi Combo 67W з кабелем USB. Все це зберігалося у пакеті, який власниця вкрадених товарів залишила біля каси у приміщенні торгівельної зали зазначеного магазину.

Своїми протиправними діями чоловік завдав потерпілій збитків на загальну суму 3061 гривню 83 копійки.

Після затримання чоловік визнав свою провину у даному правопорушенні. 

Що вирішив суд

Враховуючи всі обставини справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненому правопорушенні та засудив його до п'яти років позбавлення волі.

Беручи до уваги щире каяття підсудного та співпрацю зі слідством, вирок було замінено на випробовувальний термін строком на один рік.

Нагадаємо, у Закарпатській області засудили до трьох років позбавлення волі чоловіка, який написав заяву про відмову від військової служби. Перед цим ВЛК визнала фігуранта придатним, однак, на думку чоловіка, медики не звернули увагу на стан його здоров'я.

Також ми повідомляли, що у Львові винесли вирок вебкам-моделі, яка продавала свої відверті відео. Дівчину оштрафували на 67 тисяч гривень.

суд Харків крадіжка Україна судові рішення

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