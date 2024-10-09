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В Харьковской области мужчина украл у женщины смартфон — суд вынес решение

9 октября 2024 12:38
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Харьковской области мужчина получил 5 лет за кражу смартфона
Судебное заседание. Иллюстративное фото: УНИАН
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Харьковской области мужчина украл у женщины в торговом зале магазина "Кедр" смартфон Samsung и ряд аксессуаров. За это преступление суд приговорил вора к пяти годам лишения свободы, однако заменил на один год испытательного срока.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, в том числе и работников магазина, мужчина похитил смартфон марки Samsung модели "Galaxy A30", чехол-книгу Magnei для мобильных телефонов Samsung, зарядное устройство Xiaomi Combo 67W с кабелем USB. Все это хранилось в пакете, который владелица украденных товаров оставила возле кассы в помещении торгового зала магазина.

Своими противоправными действиями мужчина нанес потерпевшему ущерб на общую сумму 3061 гривна 83 копейки.

После задержания мужчина признал свою вину в данном правонарушении.

Что решил суд

Учитывая все обстоятельства дела, суд признал мужчины виновным в совершенном правонарушении и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Учитывая искреннее раскаяние подсудимого и сотрудничество со следствием, приговор был заменен на испытательный срок сроком на один год.

Напомним, в Закарпатской области приговорен к трем годам лишения свободы мужчина, который написал заявление об отказе от военной службы. Перед этим ВВК сочла фигуранта пригодным, однако, по мнению мужчины, медики не обратили внимания на состояние его здоровья.

Также мы сообщали, что во Львове вынесли приговор вебкам-модели, продававшей свои откровенные видео. Девушку оштрафовали на 67 тысяч гривен.

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