На Харківщині чоловік забив до смерті сусідів-пенсіонерів

Будинок у Чугуївському районі, де сталося подвійне вбивство. Фото: Поліція Харківщини

У Харківській області поліція затримала зловмисника, який вчинив подвійне вбивство. Жертвами стала пара літнього віку, що жила з ним по сусідству.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Так, 23 листопада до поліції надійшло повідомлення про вбивство. На місці правоохоронці виявили тіла 60-річної жінки та 64-річного чоловіка без ознак життя.

Зазначається, що напередодні до подружжя прийшов 37-річний чоловік, який мешкає поверхом вище.

Між ними виникла сварка і зловмисник почав бити руками та ногами літнього чоловіка. В той самий час дружина потерпілого почула сварку і вийшла з кімнати, тоді нападник накинувся й на жінку. Рятуючись, вона вибігла до сходового майданчика, але сусід наздогнав її та забив до смерті.

Під час обшуку за місцем проживання нападника було виявлено одяг та взуття зі слідами, схожими на кров. Поліція затримала його, зловмисник зізнався у скоєному вбивстві та розповів, що мав з потерпілими неприязні стосунки й вирішив у такий спосіб помститися.

Крім того, зловмисник повідомив правоохоронцям, що вбив подружжя через голос, який почув у голові.

Відомо, що нападник перебуває на обліку у психіатра. Йому призначили низку експертиз, у тому числі психіатричну та повідомили про підозру.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який умисно вбив літню жінку. Відомо, що місцевий мешканець сильно побив потерпілу та залишив помирати у власному домі.

Також ми писали, що в польській Познані українець вбив свою дружину та двох дочок. Родина з Вінниччини жила біля міста, чоловік працював шеф-кухарем у ресторані, однак останнім часом мав проблеми з роботою та не міг її знайти тривалий час.