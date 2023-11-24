В Харьковской области мужчина забил до смерти соседей-пенсионеров
В Харьковской области полиция задержала злоумышленника, совершившего двойное убийство. Жертвами стала пара пожилого возраста, жившая с ним по соседству.
Об этом сообщает Полиция Харьковской области.
Двойное убийство в Чугуевском районе
Так, 23 ноября в полицию поступило сообщение об убийстве. На месте правоохранители обнаружили тела 60-летней женщины и 64-летнего мужчины без признаков жизни.
Отмечается, что накануне к супругам пришел 37-летний мужчина, проживающий этажом выше.
Между ними возникла ссора и злоумышленник стал бить руками и ногами пожилого мужчины. В то же время жена потерпевшего услышала ссору и вышла из комнаты, тогда нападавший набросился и на женщину. Спасаясь, она выбежала к лестничной площадке, но сосед настиг ее и забил до смерти.
Во время обыска по месту жительства нападающего была обнаружена одежда и обувь со следами, похожими на кровь. Полиция задержала его, злоумышленник признался в совершенном убийстве и рассказал, что имел с потерпевшими неприязненные отношения и решил таким образом отомстить.
Кроме того, злоумышленник сообщил правоохранителям, что убил супругов из-за услышанного в голове голоса.
Известно, что нападающий состоит на учете у психиатра. Ему назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую, и сообщили о подозрении.
Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, что в Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который умышленно убил пожилую женщину. Известно, что местный житель сильно избил потерпевшую и оставил умирать в собственном доме.
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