На Харківщині чоловік зарізав родич — яке покарання отримав

На Харківщині чоловік зарізав вітчима — як суд покарав вбивцю
У Харківській області під час застілля чоловік зарізав вітчима — зловмисник завдав жертві смертельного удару ножем. За вбивство суд відправив обвинуваченого на дев'ять років за ґрати.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Деталі справи
На Харківщині в селі Тихопілля Лозівського району чоловік зарізав свого вітчима. Як встановили слідчі, родичі разом випивали й під час застілля спалахнула сварка. Зловмисник схопив кухонний ніж та вдарив ним вітчима у грудну клітину. Від отриманих поранень той помер на місці.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину і додав, що не мав наміру вбивати потерпілого, а хотів лише налякати його.
Вирок суду
Суд визнав винним 50-річного чоловіка в умисному вбивстві. Йому призначено покарання у виді дев'яти років позбавлення волі.
Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
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