На Харківщині чоловік зарізав родич — яке покарання отримав

Поліція на місці злочину. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Харківській області під час застілля чоловік зарізав вітчима — зловмисник завдав жертві смертельного удару ножем. За вбивство суд відправив обвинуваченого на дев'ять років за ґрати.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Деталі справи

На Харківщині в селі Тихопілля Лозівського району чоловік зарізав свого вітчима. Як встановили слідчі, родичі разом випивали й під час застілля спалахнула сварка. Зловмисник схопив кухонний ніж та вдарив ним вітчима у грудну клітину. Від отриманих поранень той помер на місці.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину і додав, що не мав наміру вбивати потерпілого, а хотів лише налякати його.

Вирок суду

Суд визнав винним 50-річного чоловіка в умисному вбивстві. Йому призначено покарання у виді дев'яти років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині жорстоко вбили дитину — чоловік сокирою відрубав голову дівчинці. Усвідомивши, що він накоїв, зловмисник намагався вкоротити собі віку. Його затримали правоохоронці.

Також Новини.LIVE писали, що у Полтавській області чоловік вбив свого товариша після того, як той п'яним почав вимагати у нього гроші. Суд призначив чоловіку покарання.