Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине мужчина зарезал отчима — как суд наказал убийцу arrow

На Харьковщине мужчина зарезал отчима — как суд наказал убийцу

19 ноября 2024 13:18
Виктория Козырь - редактор
В Харьковской области мужчина зарезал родственника — какое наказание понес
Полиция на месте преступления. Фото иллюстративное: Нацполиция
Виктория Козырь - редактор

В Харьковской области во время застолья мужчина зарезал отчима — злоумышленник нанес жертве смертельный удар ножом. За убийство суд отправил обвиняемого на девять лет за решетку.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также:
Осужден за убийство
Осужденный за убийство. Фото: Харьковская областная прокуратура

Детали дела

На Харьковщине в селе Тихополье Лозовского района мужчина зарезал своего отчима. Как установили следователи, родственники вместе выпивали и во время застолья вспыхнула ссора. Злоумышленник схватил кухонный нож и ударил им отчима в грудную клетку. От полученных ранений тот скончался на месте. 

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и добавил, что не имел намерения убивать потерпевшего, а хотел лишь напугать его.

Приговор суда

Суд признал виновным 50-летнего мужчину в умышленном убийстве. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Обвинительный приговор вынес Лозовской горрайонный суд Харьковской области. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

Сообщение Харьковской областной прокуратуры
Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области жестоко убили ребенка — мужчина топором отрубил голову девочке. Осознав, что он натворил, злоумышленник пытался покончить с собой. Его задержали правоохранители.

Также Новини.LIVE писали, что в Полтавской области мужчина убил своего товарища после того, как тот пьяным потребовал у него деньги. Суд назначил мужчине наказание.

суд убийство Харьковская область прокуратура судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:30 Зарплаты до 84 000 грн — какие вакансии предлагают в ДТЭК

14:18 Зеленский назвал условие, при котором в Украине пройдут выборы

14:13 Дождь, снег и гололедица — что ожидать от погоды во Львове завтра

14:13 Чиновники МСЭК попались с поличным — СБУ разоблачила схему

14:10 Зеленский объяснил, что отделяет Украину от вступления в НАТО

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

13:52 Мужчина пытался вывезти из Украины артефакт — решение суда

13:51 В Одессе раскрыли масштабную схему для уклонистов — подробности

13:50 Киевавтодор отказался от дешевого подрядчика по ремонту моста

13:48 В Сумской области под завалами от обстрела погибла мать с детьми

14:30 Зарплаты до 84 000 грн — какие вакансии предлагают в ДТЭК

14:18 Зеленский назвал условие, при котором в Украине пройдут выборы

14:13 Дождь, снег и гололедица — что ожидать от погоды во Львове завтра

14:13 Чиновники МСЭК попались с поличным — СБУ разоблачила схему

14:10 Зеленский объяснил, что отделяет Украину от вступления в НАТО

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

13:52 Мужчина пытался вывезти из Украины артефакт — решение суда

13:51 В Одессе раскрыли масштабную схему для уклонистов — подробности

13:50 Киевавтодор отказался от дешевого подрядчика по ремонту моста

13:48 В Сумской области под завалами от обстрела погибла мать с детьми

13:48 Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове завтра

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

17 ноября 2024

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо