В Харьковской области мужчина зарезал родственника — какое наказание понес

Полиция на месте преступления. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Харьковской области во время застолья мужчина зарезал отчима — злоумышленник нанес жертве смертельный удар ножом. За убийство суд отправил обвиняемого на девять лет за решетку.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также:

Осужденный за убийство. Фото: Харьковская областная прокуратура

Детали дела

На Харьковщине в селе Тихополье Лозовского района мужчина зарезал своего отчима. Как установили следователи, родственники вместе выпивали и во время застолья вспыхнула ссора. Злоумышленник схватил кухонный нож и ударил им отчима в грудную клетку. От полученных ранений тот скончался на месте.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и добавил, что не имел намерения убивать потерпевшего, а хотел лишь напугать его.

Приговор суда

Суд признал виновным 50-летнего мужчину в умышленном убийстве. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Обвинительный приговор вынес Лозовской горрайонный суд Харьковской области. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области жестоко убили ребенка — мужчина топором отрубил голову девочке. Осознав, что он натворил, злоумышленник пытался покончить с собой. Его задержали правоохранители.

Также Новини.LIVE писали, что в Полтавской области мужчина убил своего товарища после того, как тот пьяным потребовал у него деньги. Суд назначил мужчине наказание.